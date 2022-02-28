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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: ويجز يعيش قصة حب مع صديقة هدى المفتي.. ووفاء سالم تكشف مفاجأة عن وفاة جالا فهمي

صدى البلد

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن ويجز و جالا فهمي وزوج منة عرفة وأشرف زكي و وفاء سالم:

 

ويجز يعيش قصة حب مع صديقه هدى المفتي المختصة بمجال الأزياء


علم صدى البلد أن مطرب الراب ويجز كان يعيش قصة حب مع إحدى صديقات الفنانة هدى المفتي والتي تجمعه بها صداقة كبيرة.


جالا فهمي في فيديو سابق : والدي عصبي وهددني بالطرد من فيلمه
 

كشفت الفنانة الراحلة جالا فهمي في حوار سابق مع الإعلامية منى الحسيني في برنامج "حوار صريح جدا" أحد البرامج الحوارية الشهيرة التي كانت تعرض في شهر رمضان خلال فترة التسعينات عن كواليس مشاركتها مع والدها المخرج أشرف فهمي في فيلم إعدام قاضي .


عمري ما هسكت.. زوج منة عرفة يقاضي أشرف زكي بعد وصفه بالنكرة
 

أكد محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، قيامه بمقاضاة  نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على خلفية وصفه  بالنكرة أمس.


وفاء سالم لـ"صدى البلد": أبني أجبرني على العلاج نفسيًا بعد تدهور حالتي
 

كشفت الفنانة وفاء سالم عن تعرضها لانتكاسة نفسية كبرى، استدعت التدخل العلاجي، وإقامتها في مستشفى متخصص لفترة من الوقت. 


وفاء سالم عن أسباب رحيل جالا فهمي: أنا موجوعة عليها ومش بسعى للتريند |خاص
 

علقت الفنانة وفاء سالم على رحيل الفنانة جالا فهمي، بعد المنشور الذي كتبته عبر فيسبوك، وتسبب في تصدر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجز جالا فهمى زوج منة عرفة اشرف زكي وفاء سالم

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