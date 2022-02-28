أخبار الفن: ويجز يعيش قصة حب مع صديقة هدى المفتي.. ووفاء سالم تكشف مفاجأة عن وفاة جالا فهمي

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن ويجز و جالا فهمي وزوج منة عرفة وأشرف زكي و وفاء سالم:



علم صدى البلد أن مطرب الراب ويجز كان يعيش قصة حب مع إحدى صديقات الفنانة هدى المفتي والتي تجمعه بها صداقة كبيرة.

كشفت الفنانة الراحلة جالا فهمي في حوار سابق مع الإعلامية منى الحسيني في برنامج "حوار صريح جدا" أحد البرامج الحوارية الشهيرة التي كانت تعرض في شهر رمضان خلال فترة التسعينات عن كواليس مشاركتها مع والدها المخرج أشرف فهمي في فيلم إعدام قاضي .

أكد محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، قيامه بمقاضاة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على خلفية وصفه بالنكرة أمس.

كشفت الفنانة وفاء سالم عن تعرضها لانتكاسة نفسية كبرى، استدعت التدخل العلاجي، وإقامتها في مستشفى متخصص لفترة من الوقت.

علقت الفنانة وفاء سالم على رحيل الفنانة جالا فهمي، بعد المنشور الذي كتبته عبر فيسبوك، وتسبب في تصدر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعي.