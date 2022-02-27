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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز يعيش قصة حب مع صديقة هدى المفتي المختصة بمجال الأزياء"خاص"

ويجز وهدى المفتي
ويجز وهدى المفتي

علم صدى البلد أن مطرب الراب ويجز كان يعيش قصة حب مع إحدى صديقات الفنانة هدى المفتي والتي تجمعه بها صداقة كبيرة .

وتصدر ويجز تريند يوتيوب باغنيته البخت حيث تداول رواد السوشيال ميديا أنباء تؤكد أن هذه الأغنية مهداه لهدى المفتي وأنهم كانوا مرتبطين وتجمعهم قصة حب .

ولكن هذا الكلام عاري من الصحة ؛ وهدة المفتي مجرد صديقه مقربة له وويجز مرتبط باحدي صديقاتها المقربين والتي تعمل في مجال الازياء والموضة  .


أغنية ويجز تتصدر يوتيوب :

 

اقتربت أغنية ويجز الجديدة "البخت" من تحقيق 2 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على طرحها بموقع يوتيوب، كما تصدرت تريند محرك البحث جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

طرح ويجز أغنية البخت مساء أمس السبت، وخلال ساعة حققت حوالي ربع مليون مشاهدة على يوتيوب، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بألحانها وكلماتها الحزينة.

وكعادته أثار ويجز جدلا كبيرا حول موضوع الأغنية الحزينة التي تختلف عما قدمه مغني الراب مؤخرا، من كلمات وألحان مبهجة، لكنها تؤكد على تصريحاته السابقة بأنه يكتب تجاربه الشخصية وأن كل كلماته ليست سطحية أو تافهة.

ملاك برئ يتصدر تويتر:


دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ملاك برئ”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بسبب إعجابهم بـ أغنية ويجز الجديدة “البخت".

وشارك رواد السوشيال ميديا كلمات أغنية “البخت”، وتفاعل عدد كبيرمن رواد السوشيال ميديا مع كلمات الأغنية وتأثروا بها، وتصدر هاشتاج “ملاك برئ” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر.

ويجز مطرب الراب ويجز هدي المفتي تريند يوتيوب البخت

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