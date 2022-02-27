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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء سالم عن أسباب رحيل جالا فهمي: أنا موجوعة عليها ومش بسعى للتريند |خاص

وفاء سالم وجالا فهمي
وفاء سالم وجالا فهمي

علقت الفنانة وفاء سالم على رحيل الفنانة جالا فهمي، بعد المنشور الذي كتبته عبر فيسبوك، وتسبب في تصدر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقالت وفاء سالم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها حريصة دائما على عدم التحدث كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن خبر رحيل جالا فهمي كان صدمة بالنسبة لها. 

وأوضحت وفاء سالم:" أنا مكنتش بسعى للتريند ولكن أنا موجوعة عليها.. الكلام واضح بالنسبة لي ومعنديش تفسير أكثر من كده.. اللي ميعرفش مش مضطرة أفسر له". 

ونشرت الفنانة وفاء سالم عبر فيسبوك كلاما غامضا حول وفاة جالا فهمي قائلة:" القتل بلا رحمه امعنو في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت .. حيروحو من ربنا فين .. إنه العدل .. انها الآن في سلام .. هل هم في سلام ..لم يرحموا روحها الطيبه .. لكن الرحمه هي الله".

سبب وفاة جالا فهمي

وتساءل العديد من رواد السوشيال ميديا،ه عن سبب وفاة الفنانة جالا فهمي، في مستشفى السلام.

وعلم صدى البلد ان وفاة جالا فهمي جاءت نتيجة إصابتها باضطراب في الوعي وضيق في التنفس  وهبوط حاد في الدورة الدموية أدى ذلك إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

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