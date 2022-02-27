عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء سالم تفجر مفاجأة حول سبب وفاة جالا فهمي : لم يرحموا روحها الطيبة

جالا فهمي
جالا فهمي

أثارت الفنانة وفاء سالم الجدل حول وفاة الفنانة جالا فهمي ؛ التي رحلت عن عالمنا أمس السبت .

وكتبت وفاء سالم عبر حسابها الشخصي فيس بوك:"  القتل بلا رحمة أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت".

أضافت :" حيروحوا من ربنا فين.. إنه العدل.. إنها الآن في سلام.. هل هم في سلام ؟.. لم يرحموا روحها الطيبة.. لكن الرحمة هي الله".

 

سبب وفاة جالا فهمي:


تسائل العديد من رواد السوشيال ميديا عن سبب وفاة الفنانة جالا فهمي  في مستشفى السلام  .

وعلم صدى البلد ان وفاة جالا فهمي جاءت بسبب نتيجة إصابتها  باضطراب في الوعي و ضيق في التنفس  وهبوط حاد في الدورة الدموية  أدى ذلك  إلى توقف عضلة القلب والوفاة.


بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون جالا فهمى

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنانة جالا فهمي، الذي رحلت عن عالمنا مساء امس السبت عن عمر ناهز 59 عاما، بعد صراع مع المرض.


نعى الاعلامي عمرو الليثي وكتبت عبر تويتر :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لوفاة الفنانة ‎#جالا_فهمي"


وكتب المنتج تامر مرسي منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "‏شارك معانا في دفتر عزاء الفنانة جالا فهمي رحمة الله عليها".


وعبر الفنان نبيل الحلفاوي عن حزنه لرحيل جالا فهمي وكتب عبر تويتر " ‏رحم الله الفنانة جالا فهمي، وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها"


كتبت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله على حسابها على موقع فيسبوك: "وفاة الفنانه جالا فهمي ، اشتهرت بتقديم افلام الكوميديا الرومانسيه، وكان حلم حياتها تقديم مسلسل عن (كاميليا) نجمة الاربعينيات وفعلا شرعت في تصوير المسلسل وكان من اخراج علي بدرخان ولكنه توقف بدون اي اسباب منطقية، كان اخر فيلم تقدمه للسينما (اول مره تحب) من اخراج علاء كريم . جالا فهمي ابنه المخرج الراحل اشرف فهمي وشقيقه مدير التصوير الشاب مصطفي  اشرف فهمي".


وقدمت ناهد السباعي النعى للفنانة الراحلة من خلال منشور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" كتبت فيه: "اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار اللهمّ عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله اللهمّ اجزها عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً #چاله_فهمي".

نعت الفنانة الاستعراضية دينا وفاة جالا فهمي، وكتبت عبر انستجرام :"انا لله و انا اليه راجعون #چالا_فهمي في ذمة الله اللهم ارحمها و اغفرلها #نسألكم_الدعاء"


توفيت الفنانة جالا فهمي، مساء اليوم عن 59 عامًا، حيث أعلن شقيقها خبر الوفاة من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك.


بينما تواصل “صدى البلد” مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الذي أكد بدوره خبر الوفاة بعد التواصل تليفونيًا مع شقيق جالا فهمي.

وفاء سالم جالا فهمى سبب وفاة جالا فهمي وفاة جالا فهمي ضيق فى التنفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

موضوعات متعلقة

ويجز يطرح أحدث أغانيه البخت علي يوتيوب .. فيديو

ابنة حميد الشاعري: أمي رفضت دخولي الغناء ووالدي لا يفكر في الشهرة

رافعة 3 قضايا تاني|رشوان توفيق: بنتي رافضة تصالحني ومش بترد عليا |خاص

بتكسف .. شيري عادل تكشف سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا .. فيديو

شيري عادل تكشف رأيها في السوشيال ميديا : فيها حاجات وهمية |فيديو

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

أمير كرارة مشيدا بقرار الرئيس بشأن سمير صبري: أب وفخر لكل مصري

أحمد العوضي: «الرئيس السيسي يقدر القوة الناعمة ويهتم بجميع فئات الشعب مش الفنانين بس»

ترشيحاتنا

مخرج أمريكي شهير يسافر الى أوكرانيا لتوثيق الغزو الروسي

بوزن زائد.. شاهد أحدث ظهور للنجم محمد فؤاد

تامر عبدالحميد للاعبي الزمالك : راجعوا حساباتكم

كيفن جونسون: وجود أفشة علي دكة البدلاء حال جاهزيته خطأ كبير

هل الإحساس بالشك في الأمور الغيبية ينتقص من الإيمان؟ علي جمعة يرد

عقوبات قاسية من رئيس الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد وواقعة التعدي على "طفل الكرات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ