وفاء سالم تفجر مفاجأة حول سبب وفاة جالا فهمي : لم يرحموا روحها الطيبة

أثارت الفنانة وفاء سالم الجدل حول وفاة الفنانة جالا فهمي ؛ التي رحلت عن عالمنا أمس السبت .

وكتبت وفاء سالم عبر حسابها الشخصي فيس بوك:" القتل بلا رحمة أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت".

أضافت :" حيروحوا من ربنا فين.. إنه العدل.. إنها الآن في سلام.. هل هم في سلام ؟.. لم يرحموا روحها الطيبة.. لكن الرحمة هي الله".

سبب وفاة جالا فهمي :



تسائل العديد من رواد السوشيال ميديا عن سبب وفاة الفنانة جالا فهمي في مستشفى السلام .

وعلم صدى البلد ان وفاة جالا فهمي جاءت بسبب نتيجة إصابتها باضطراب في الوعي و ضيق في التنفس وهبوط حاد في الدورة الدموية أدى ذلك إلى توقف عضلة القلب والوفاة.



بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون جالا فهمى

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنانة جالا فهمي، الذي رحلت عن عالمنا مساء امس السبت عن عمر ناهز 59 عاما، بعد صراع مع المرض.



نعى الاعلامي عمرو الليثي وكتبت عبر تويتر :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لوفاة الفنانة ‎#جالا_فهمي"



وكتب المنتج تامر مرسي منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "‏شارك معانا في دفتر عزاء الفنانة جالا فهمي رحمة الله عليها".



وعبر الفنان نبيل الحلفاوي عن حزنه لرحيل جالا فهمي وكتب عبر تويتر " ‏رحم الله الفنانة جالا فهمي، وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها"



كتبت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله على حسابها على موقع فيسبوك: "وفاة الفنانه جالا فهمي ، اشتهرت بتقديم افلام الكوميديا الرومانسيه، وكان حلم حياتها تقديم مسلسل عن (كاميليا) نجمة الاربعينيات وفعلا شرعت في تصوير المسلسل وكان من اخراج علي بدرخان ولكنه توقف بدون اي اسباب منطقية، كان اخر فيلم تقدمه للسينما (اول مره تحب) من اخراج علاء كريم . جالا فهمي ابنه المخرج الراحل اشرف فهمي وشقيقه مدير التصوير الشاب مصطفي اشرف فهمي".



وقدمت ناهد السباعي النعى للفنانة الراحلة من خلال منشور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" كتبت فيه: "اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار اللهمّ عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله اللهمّ اجزها عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً #چاله_فهمي".

نعت الفنانة الاستعراضية دينا وفاة جالا فهمي، وكتبت عبر انستجرام :"انا لله و انا اليه راجعون #چالا_فهمي في ذمة الله اللهم ارحمها و اغفرلها #نسألكم_الدعاء"



توفيت الفنانة جالا فهمي، مساء اليوم عن 59 عامًا، حيث أعلن شقيقها خبر الوفاة من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك.



بينما تواصل “صدى البلد” مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الذي أكد بدوره خبر الوفاة بعد التواصل تليفونيًا مع شقيق جالا فهمي.