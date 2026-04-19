مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء أعمال الكشط للطبقة الأسفلتية تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف بطريق نصر النوبة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية لمشروع رفع كفاءة الطريق الدائري بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة بإستكمال أعمال الرصف، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشهدت الأعمال بدء كشط الطبقة الأسفلتية تمهيداً لأعمال الرصف الجديدة ، حيث تم الدفع بالمعدات لبدء التنفيذ الفعلى بداية من قرية وادى العرب وحتى مدخل المدينة بطول 2.5 كم بما يساهم فى تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة الطريق لخدمة المواطنين ، ومن المقرر نهو الأعمال خلال شهرين .

رصف

وفى نفس السياق تم تنفيذ أعمال الرصف فى قطاعات متعددة من المشروع ، حيث جارى العمل من الكيلو 1 وحتى الكيلو 20 ، بالتوازى مع إستكمال تركيب وتشغيل شبكة الغاز الطبيعى فى المسافة من الكيلو 20 وحتى الكيلو 35.5 ، والمقرر الإنتهاء منها خلال شهر بما يعكس التكامل بين مشروعات البنية التحتية .

كما تم الإنتهاء من أعمال الإتاحة والرفع المساحى والتصميم للقطاع من الكيلو 35.5 وحتى الكيلو 38، على أن يبدأ التنفيذ الفعلى فى الأول من أبريل الماضى ، وتستمر الأعمال لمدة شهرين وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد .

ويأتى ذلك بمتابعة مستمرة من المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة لضمان الإلتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات جودة فى التنفيذ بما يلبى طموحات المواطنين ويواكب جهود الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة .

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

الفنانة كندا حنا

كندا حنا توثق فيديو مبهج لابنتها

الفنانة هند عاكف

هند عاكف عن تكريمها في الجزائر: استقبال دافئ وحب كبير للفن المصري

هشام ماجد

هشام ماجد ينعى والد منة شلبي بكلمات مؤثرة

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

