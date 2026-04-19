بدء أعمال الكشط للطبقة الأسفلتية تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف بطريق نصر النوبة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية لمشروع رفع كفاءة الطريق الدائري بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة بإستكمال أعمال الرصف، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشهدت الأعمال بدء كشط الطبقة الأسفلتية تمهيداً لأعمال الرصف الجديدة ، حيث تم الدفع بالمعدات لبدء التنفيذ الفعلى بداية من قرية وادى العرب وحتى مدخل المدينة بطول 2.5 كم بما يساهم فى تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة الطريق لخدمة المواطنين ، ومن المقرر نهو الأعمال خلال شهرين .

وفى نفس السياق تم تنفيذ أعمال الرصف فى قطاعات متعددة من المشروع ، حيث جارى العمل من الكيلو 1 وحتى الكيلو 20 ، بالتوازى مع إستكمال تركيب وتشغيل شبكة الغاز الطبيعى فى المسافة من الكيلو 20 وحتى الكيلو 35.5 ، والمقرر الإنتهاء منها خلال شهر بما يعكس التكامل بين مشروعات البنية التحتية .

كما تم الإنتهاء من أعمال الإتاحة والرفع المساحى والتصميم للقطاع من الكيلو 35.5 وحتى الكيلو 38، على أن يبدأ التنفيذ الفعلى فى الأول من أبريل الماضى ، وتستمر الأعمال لمدة شهرين وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد .

ويأتى ذلك بمتابعة مستمرة من المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة لضمان الإلتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات جودة فى التنفيذ بما يلبى طموحات المواطنين ويواكب جهود الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة .