الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفاعل مباشر من محافظ أسوان مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية لتحقيق رضا المواطن

محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بقطاعات العمل المتنوعة، بالتفاعل المستمر والمباشر وسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه الشكاوى والمشكلات والمطالب الجماهيرية الواردة عبر وسائل التواصل المختلفة.

وأكد محافظ أسوان أنه يتم توجيه كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف القطاعات بسرعة التحرك الميدانى ، واتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة بما يحقق رضا المواطن الأسوانى ويعزز من جودة الخدمات المقدمة له.

كما وجه المهندس عمرو لاشين خالص الشكر والتقدير لكافة القيادات والعاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى ، والطرق ، والكهرباء، والصحة، مثمناً جهودهم المبذولة وتفانيهم فى أداء مهامهم ، وسرعة استجابتهم للتعامل مع التحديات اليومية بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الصالح العام للمواطنين .

وأكد عمرو لاشين على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة الشكاوى، مع عدم التهاون فى محاسبة أى تقصير ، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة .

وأشار إلى أنه تم إتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت فى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة لخط طرد محطة صرف صحى الإسكان المميز قطر ٨٠٠ مللى بولى إيثيلين ، وشفط كميات المياه المتراكمة بنطاق سور عمارات المقاولون العرب بطريق السادات ، وتم تنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف صحى بشارع ٨ بمنطقة خورعواضه ، والبدء فى أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بالشارع بطول ١٥٠متر طولى ، وتم تركيب أغطية مطابق الصرف الصحى بالشوارع وأمام مدرسة أحمد ماهر وشرق معسكر الشباب بالحكروب .

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال تسليك وتطهير منطقة الزيداب وشارع ٨ بمسجد بحر ، وإعادة تركيب الإنترلوك والبلدورات بالشوارع الجانبية خلف مديرية التموين ، وتم كذلك تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بأرض الجميلى والصداقة الجديدة ومطلع الجوزيرة ، فضلاً عن تنفيذ أعمال التطهير بمنطقة الرضوان والمحمودية والسيل الجديد وشارع كلية التربية .

وبالتوازى تم تنفيذ أعمال التطهير للخطوط الرئيسية والفرعية بمنطقة جبل تقوق ، وتم الإنتهاء من أعمال التطهير والتسليك للخطوط ، وتم توجيه خطاب شكر من جمعية تنمية المجتمع بجبل تقوق للمسئولين والعاملين بالشركة تقديراً منهم لهذه الجهود التى تم تنفيذها على الوجه الأكمل .

وناشدت أجهزة المحافظة المواطنين بضرورة الإلتزام بالسلوك الحضارى وعدم إلقاء أى مخلفات منزلية أو ردم أو أحجار داخل شبكات وخطوط الصرف الصحى، لما لذلك من آثار سلبية مباشرة تؤدى إلى إنسداد الشبكات وتعطل كفاءتها ، وهو ما يتسبب فى حدوث طفح لمياه الصرف بالشوارع ويؤثر على الصحة والبيئة المحطية .

فى نفس السياق تتواصل الجهود بمنظومة التأمين الصحى الشامل لرصد الشكاوى والعمل على حلها بشكل فورى ، بما يسهم فى تحسين تجربة المنتفعين وتعزيز مستويات الرضا العام ، وتقوم هيئة التأمين الشامل بصرف الأدوية المزمنة كل شهرين بدلاً من شهر ، كما أن أى مريض يقوم بإجراء عملية ، ويحتاج إلى تغيير على الجرح عقب هذه العملية يتم التعامل معه فى المستشفى دون التوجه إلى الوحدة الصحية ، وتم مخاطبة التأمين الشامل بشأن النواقص فى الأدوية ، وجارى التنسيق لتنفيذ سلسلة الصيدليات التجارية بالمراكز والمدن لتوفير الأدوية المطلوبة للحالات المرضية المختلفة .

فضلاً عن قيام قطاع كهرباء أسوان بتنفيذ أعمال التغذية لجزيرة هيسا عن طريق 2 مغذى بكابل مساحة 900 متر ، ويوجد 3 محول داخل الجزيرة بقدرات مختلفة ، ويتم وضع بعض المهمات الضرورية بصفة إحتياطية بالجزيرة تحسباً لأى أعطال لسرعة التعامل معها .

ترشيحاتنا

