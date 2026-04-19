جولة مفاجئة لمحافظ أسوان للمرور على محطات الوقود

فى جولة ميدانية مفاجئة ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمرور على إحدى محطات الوقود ، حيث أسفرت الجولة عن رصده لعدم تطابق بين كميات البنزين والسولار المثبتة بسجلات المحطة ، وبين الرصيد الفعلى على أرض الواقع .

وعلى الفور ، وجه المحافظ بإستدعاء مدير عام مديرية التموين لإجراء تفتيش عاجل ودقيق على المحطة ، مع مراجعة كافة السجلات والفواتير وحركة الوارد والمنصرف ، للتأكد من مدى الإلتزام بالقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية .

وأكد محافظ أسوان على أنه لن يتم التهاون مع أى محاولات للتلاعب أو الإضرار بحقوق المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوت أى مخالفات بما يضمن إحكام الرقابة والسيطرة على منظومة توزيع الوقود ، والحفاظ على الدعم الموجه لمستحقيه .

وأشار المحافظ بأنه لا تهاون مع أى تلاعب فى حصة المواد البترولية أو الإضرار بحقوق المواطنين ، مع تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وشدد المهندس عمرو لاشين على إحكام السيطرة على منظومة توزيع الوقود لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية ضد المخالفين ، وتعزيز الشفافية والإنضباط داخل المنشآت الخدمية لتحقيق الصالح العام .