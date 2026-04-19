تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير حريق مخزن الخردة بمدينة نصر

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات اطفاء الحريق الذي نشب بمخزن خردة بشارع النصر من عزبة نصار بجوار مستشفى الصدر بالعباسية بحى غرب مدينة نصر دون إصابات أو وفيات .

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن الخردة ولم يمتد لمستشفى الصدر بالعباسية المجاور له، وعلى الفور انتقل محافظ القاهرة، والأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية من السيطرة عليه بواسطة٣ سيارات إطفاء، وجارى اعمال التبريد

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر المبنى، والمبانى المجاورة له من الحريق ، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث .