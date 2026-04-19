وسط توافد كبير من الأهالي.. محافظ الغربية يتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالمحلة

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، سوق اليوم الواحد بمدينة المحلة الكبرى، والذي يقدم السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%، بالتعاون مع مديرية التموين بالغربية، بحضور المهندس ناصر عفيفي مدير مديرية التموين بالغربية، واللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة ، والأستاذ حاتم قابيل رئيس حي ثان المحلة.

توجيهات محافظ الغربية

واطلع المحافظ على مختلف المنتجات المتاحة بالسوق، والذي يضم أكثر من 15 عارضًا، وتشمل المنتجات: البيض والزيت والشاي والسكر والأرز واللحوم والأسماك والمكرونة والسمنة والبقوليات ومنتجات الألبان والعصائر والخضروات والفاكهة والعطارة، إلى جانب منتجات شركة الزيوت والصابون، والأسماك المقدمة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بما يلبي احتياجات المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم للأسعار المخفضة وتوافر السلع وجودتها، موجهين الشكر للمحافظة على التوسع في إقامة المعارض والأسواق.

دعم اسواق اليوم الواحد

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن إقامة أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول السلع إليهم بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرًا إلى التوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف المدن والمراكز، وزيادة عدد المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة المعارض والأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار والتصدي للغش التجاري والممارسات الاحتكارية.