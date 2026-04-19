قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

لأول مرة في تاريخه.. شقيقان في مناصب قيادية بارزة بالأزهر

الدكتور أيمن عبد الغني والشيخ أيمن عبد الغني
الدكتور أيمن عبد الغني والشيخ أيمن عبد الغني
محمد شحتة

في مشهد لافت داخل أروقة الأزهر الشريف، تتجسد سابقة مميزة بوصول شقيقين إلى مواقع قيادية مؤثرة في وقت واحد، حيث يشغل أحدهما منصب نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، فيما يتولى الآخر مهام القائم بعمل وكيل الأزهر.

هذا الحضور المتزامن لا يعكس مجرد صدفة إدارية، بقدر ما يبرز مسارًا علميًّا ومهنيًّا متدرجًا، جمع بين الكفاءة والخبرة، ليضع الشقيقين في قلب المشهد الأزهري.

الشيخ أيمن عبد الغني قائما بعمل وكيل الأزهر

وأصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتسيير المهام المالية والإدارية بوكالة الأزهر، لحين تعيين وكيل للأزهر وفقًا للإجراءات المحددة بالقانون، أو بلوغ سن المعاش، أيهما أقرب.

الشيخ أيمن عبد الغني

كما أصدر شيخ الأزهر، قرارًا بتكليف  الدكتور أحمد الشرقاوي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بالقيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل درجة رئيس القطاع.

مصطفى عبد الغني نائبا لرئيس جامعة الأزهر

وفي فبراير من العام الجاري، قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عبد الغني بصدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات لمدة أربع سنوات.

نشأ الدكتور مصطفى عبد الغني في أسرة محبة للأزهر الشريف وعلمائه، فألحقه والده عليه -رحمه الله- بالكتاب لحفظ القرآن الكريم، فحفظه في سن مبكرة، والتحق بالتعليم الأزهري وكان من الطلاب المتفوقين النابغين منذ الصغر.

تدرج في التعليم الأزهري حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1988م، وكان من المتفوقين، والتحق بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وحصل على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان عام 1992م، ثم حصل على ماجستير الاستعاضة الصناعية 1999م، وواصل مشوار الدراسات العليا حتي حصل على درجة الدكتوراه في قسم الاستعاضة الصناعية عام 2003م.

عين مدرسًا في قسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب أسنان أسيوط 2003م، ورقي إلى أستاذ مساعد عام 2009م، ورقي إلى درجة الأستاذية في تخصص الاستعاضة الصناعية 2013م، وهي أعلى درجة أكاديمية، كما شغل منصب منسق البرنامج الماليزي بكلية طب الأسنان للبنات، ورئيس الجمعية المصرية للاستعاضة الصناعية وطب الأسنان التحفظي.

صدر قرار فضيلة رئيس جامعة الأزهر بتعيين عبد الغني عميدًا لكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة في عام 2014 حتى 12 نوفمبر 2019، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات في 13 نوفمبر 2019م، وظل في منصبه نائبا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات حتى 15 نوفمبر 2020م، وبعد ذلك التاريخ صدر قرار جمهوري بتعينه عضوًا بمجلس الشيوخ المصري ممثلًا عن مؤسسة الأزهر الشريف.

شارك عبد الغني في عدد كبير من الدورات وورش العمل محليًّا ودوليًّا، كما شارك في القوافل الطبية التي تنظمها جامعة الأزهر مع وزراة الصحة والجمعيات الاجتماعية المختلفة في عديد من المحافظات وعديد من القرى ذات الحاجة الماسة، وهو محاضر دائم في الندوات التوعوية الصحية.

الدكتور مصطفى عبد الغني

أشرف عبد الغني على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقش عشرات الرسائل داخل جامعة الأزهر وخارجها في الجامعات المصرية الأخرى، وشارك في عشرات المؤتمرات في الجامعات المصرية والأكاديمية العسكرية وأقسام الأسنان، وجمعيات الأسنان، ونشر عددًا من البحوث والدراسات وأوراق العمل في الدوريات المحلية والعالمية، كما حصل على عديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرته التعليمية والعلمية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى عبد الغني كانت له بصماته المهمة والواضحة خلال فترة توليه عمادة كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة؛ حيث أصبحت الكلية من الكليات المميزة والرائدة في مجالها، إلى أن توج هذا التميز بحصول الكلية على شهادة الجودة والاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

إضافة إلى ذلك فإن الدكتور مصطفى عبد الغني حظي بثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فعُين منسقًا عامًّا لبيت العائلة المصرية، وأيضًا صدر قرار بتكليفه أمينًا عامًّا لبيت العائلة المصرية.

هذا ويحظي نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بحب واحترام وتقدير من جميع الأوساط العلمية في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

عداد الكهرباء الكودي

الكهرباء ترد على زيادة سعر الشريحة الموحدة للعداد الكودي

ترشيحاتنا

أحمد إمبابي

مصر تؤكد دعمها الكامل لدول الخليج وتكثف جهودها لاحتواء التوترات الإقليمية

دونالد ترامب

منطق ترامب في التفاوض مع إيران.. هل تتسبب تهديداته في إفشال المفاوضات؟

برنت سادلر

أمريكا وإيران تعودان إلى طاولة التفاوض في جولة ثانية.. هل تنجح في كسر الجمود أم تعيد التصعيد؟

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد