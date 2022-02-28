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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حصوات الكلى .. أسبابها وأعراض انتبهى لها

صدى البلد

على الرغم من عدم وجود سبب محدد لتكوين حصوات الكلى، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بها، وإليك وفقا لموقع "هيلث" أسباب وأعراض حصوات الكلى: 

أسباب الإصابة بحصوات الكلى:

التهابات المسالك البولية
تاريخ عائلي من الأصابة بالحصوات
الجفاف الشديد
بعض الفواكه والخضروات والمكسرات
زيادة الوزن
بعض الأدوية 
 

أعراض حصى الكلى:


ألم في الجانب وأسفل الضلوع وظهرك
ألم ينتشر إلى أسفل باتجاه الفخذ وأسفل البطن
ألم أثناء التبول
البول الوردي أو الأحمر أو البني
الغثيان أو القيء
بول عكر كريه الرائحة
كثرة التبول
قشعريرة وحمى (في حالة الإصابة)

تخلص من الألم .. علاج حصوات الكلى الصغيرة

تناول البرتقال أبرزها.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ حصوات الكلى؟

كيفية علاج حصوات الكلى بشكل طبيعي


أ. زيت الجريب فروت


زيت الجريب فروت لألم حصوات الكلى
 

سوف تحتاجين

قطرتان من زيت الجريب فروت
1 كوب ماء
 

ما عليك القيام به

أضف قطرتين من زيت الجريب فروت إلى كوب من الماء وتناوله يوميًا ويمكن تناوله مرتين يوميا.

يحتوي زيت الجريب فروت العطري (Citrus paradisi) على خصائص طبيعية مدرة للبول ومضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في طرد السموم من الجسم. يعتبر الزيت أيضًا مضادًا للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض حصوات الكلى .

 
2. خل التفاح


سوف تحتاجين

2 ملاعق كبيرة من خل التفاح
2 لتر ماء
العسل (اختياري)
 

ما عليك القيام به

 

أضيفي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح إلى 2 لتر من الماء واخلطي جيدًا.أضيفي القليل من العسل حسب الرغبة ، وتناولي هذا المحلول طوال اليوم.
عدة مرات يوميا.يتكون خل التفاح (ACV) بشكل أساسي من حمض الأسيتيك وكميات ضئيلة من أحماض الستريك 

 

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