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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول البرتقال أبرزها.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ حصوات الكلى؟

حصوات الكلى
حصوات الكلى

حصوات الكلى تعتبر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب البعض نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية والغذائية الخاطئة التي تؤدي إلي الإصابة بـ حصوات الكلى.

 

وقال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن حصوات  الكلي في تزايد وخاصة مع النمط الحياتي والغذائي غير الصحي لجموع المصريين ، وقلة شرب الماء بالأخص خلال فصل الشتاء.

نصائح لتفادي تكون حصوات في الكلي 

 

قدم جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مجموعة من النصائح التي تساعدك في الوقاية من  تكون حصوات في الكلي، هما:
- شرب كميات كافية من الماء من ١٠ إلي ١٢ كوب يوميا حتي لو بدون عطش، شرب كوب من الماء قبل النوم، حافظ على معدل ٢ لتر يوميا من البول الرائق غير المركز.


-الإقلال من الملح ، أبعد الملح عن طاولة الطعام، تجنب المخللات ، قلل من الوجبات السريعة الغنية بملح الصوديوم، والعصاير المحفوظة الغنية بالملح
 

- قلل من الفركتوز الموجود في المعلبات
 

-تناول البرتقال والليمون والبطيخ
 

- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والزبادي والجبن
 

- ممارسة الرياضة والوقاية من البدانة ومن السكر  تقلل من حدوث حصوات الكلى

حصوات الكلى جمال شعبان قلة شرب الماء نصائح لتفادي تكون حصوات الكلي الوجبات السريعة

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