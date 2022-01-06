ارتفاع مستويات الكرياتينين - الأسباب والأعراض والعلاج

إذا كنت تتسائلين عن مستويات الكرياتينين المثلى ولماذا يجب أن تكون متوازنة ، أسباب ارتفاع مستويات الكرياتينين والأعراض وعوامل الخطر وخيارات العلاج.



وفقا لموقع هيلث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكرياتينين ، إذا تركت دون علاج ، إلى تلف الكلى. قد يحدث الفشل الكلوي أيضًا إذا تجاوزت مستويات الكرياتينين في الدم الحدود الطبيعية أو مع تناول مكملات الكرياتين الزائدة قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويةتزيد مستويات الكرياتينين المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

إليك كيفية خفض مستويات الكرياتينين بشكل طبيعي عن طريق تناول الأطعمة التالية

1. خل التفاح



قد يؤدي تكوين حصوات الكلى إلى ارتفاع طفيف في مستويات الكرياتينين في الدم . يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك ، مما قد يقلل من خطر تكوين حصوات الكلى قد تساعد خصائصه المضادة للميكروبات في التخلص من الالتهابات البكتيرية وقد تمنع زيادة مستويات الكرياتينين في الدم.

ضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ واخلطيهم جيدًا. أضيفي بعض العسل إلى هذا المحلول. تناولي بهذا المحلول مرة واحدة يوميًا ،

2. القرع المر يحافظ على صحة الكلى



القرع من الأطعمة التي تحافظ على صحة الكلى يعتبر القرع المر مصدرًا غنيًا للعديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف. تشير الأدلة القصصية إلى أنه قد يكون بمثابة مدر طبيعي للبول ، ويحسن الدورة الدموية ، ويقوي الكلى للمساعدة في خفض مستويات الكرياتينين في الدم بشكل طبيعي.

3. القرفة مدرة للبول



يُعتقد أن القرفة مدر طبيعي للبول وتعمل على تنظم مستويات الكرياتينين في الجسم فقط امزجي نصف ملعقة كبيرة من القرفة في ماء دافئ أو طعام وتناوله مرة واحدة في اليوم.

4. شاي البابونج يخفض الكرياتينين



قد يؤدي تناول شاي البابونج إلى خفض مستويات الكرياتينين المرتفعة أضف عشب البابونج إلى كوب من الماء الساخن. اتركه ينقع لمدة 10 دقائق على الأقل. يصفى ويضاف القليل من العسل. يمكنك تناول شاي البابونج من 3 إلى 4 مرات يوميًا.



5. الشاي الأخضر مضاد للأكسدة



الشاي الأخضر هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية وله خصائص مدرة للبول وبالتالي خفض مستويات الكرياتينين

ضع كيس شاي أخضر في كوب من الماء الساخن لمدة 10 دقائق. اتركه ليبرد لفترة وأضف بعض العسل. يمكنك شرب الشاي الأخضر مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.