أطعمة تحافظ على صحة الكلى

أطعمه عديدة يساعد تناولها على حماية الكلى للكلى الكلى







-فاصوليا



تبدأ حصوات الكلى في التكون عندما يتشكل بسبب الجفاف ، يتحول البول إلى جزيئات مشبعة وغير قابلة للذوبان من الأكسالات تبدأ في التبلور. تحتوي حبوب ياردلونج على عدد أقل من الأوكسالات وبالتالي قد تساعد في منع تكوين بلورات الأكسالات في الكلى.





-البصل



تلعب العادات الغذائية دورًا حيويًا في الوقاية من حصوات الكلى. يمكن أن يكون البصل المفروم والطازج جزءًا من نظام غذائي منخفض الأوكسالات ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى إلى الحد الأقصى. قم بتضمينها يوميًا في نظامك الغذائي عن طريق إضافتها إلى الكاري أو الحساء أو عن طريق تناولها نيئة.





الكزبرة

أوراق الكزبرة النيئة منخفضة جدًا في أكسالات. قد يساعد إضافتها إلى وجبات الطعام في منع خطر تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم. أيضًا ، قد تساعد العناصر الغذائية الأخرى في أوراق الكزبرة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وبيتا كاروتين في تحسين أداء الكلى.





كوسة



تساعد الكوسة على منع تكون الحصوات مثل الخيار والبصل. فهي تساعد على زيادة محتوى الماء في الجسم ، مما يساعد على طرد بلورات الأكسالات من الكلى





الزبادي قليل الدسم