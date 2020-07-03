احذر.. الإكثار من البنجر يسبب حصوات الكلى

يحتوى البنجر على العديد من المواد والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم مما يجعل الأطباء دائما ينصحون الناس تناوله للوقاية من الامراض والتمتع بالصحة والنشاط.
وبالفعل البنجر مفيد لعلاج امراض الدورة الدموية والانيميا والضغط وغيرها العديد من الأمراض ولكن الاكثار منه يعرض الانسان للإصابة بالأمراض خاصة حصوات الكلى.
ذكر موقع " webmd" أن البنجر من الأطعمة عالية الأكسدة ويحتوى على نسبة كبيرة جدا من الأكسالات التى تتسبب فى تكون حصوات الكلى عندما ترتفع نسبتها داخل الجسم.
يحتوى الـ 100 جرام من أوراق البنجر على 610 ملج من الأكسالات أما الـ 100 مجم من البنجر المسلوق فيحتوى على 675 مجم من الأكسالات.
هذا لايعنى ان تتوقف تماما عن تناول البنجر ولكن تقنين الكميات فى الاطار الصحى المسموح به هو الحل الأمثل.