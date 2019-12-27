هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات



طريقة عمل فول دمياطي لـ نجلاء الشرشابى.

مقادير فول دمياطي

فول مدمس

ثوم

فلفل

حار

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

كركم

عصير ليمون

زيت

ملح



طريقة عمل فول دمياطي

* شوحى الثوم والفلفل فى الزيت على النار ثم ضيفى الكزبرة والفول

* ضيفى الملح والفلفل والكمون وعصير الليمون وقلبى ثم قدمى الفول



طريقة عمل بيوريه البنجر بالزبادي والزعتر لـ اماني رفعت

مقادير بيوريه البنجر بالزبادي والزعتر

كيلو بنجر مشوي

2 ثوم

فلفل احمر حار

250 جرام زبادي

1 و نصف ملعقة كبيرة دبس رمان

زيت زيتون

عصير ليمون

زعتر

سماق

سمسم

ملح



طريقة عمل بيوريه البنجر بالزبادي والزعتر

* افرمي البنجر في الكبة الكهربائية ثم اخلطيه مع الثوم والزبادي والملح والفلفل والفلفل الحار في الكبة

* ضيفي دبس الرمان وعصير الليمون وضيفي الزعتر والسماق والسمسم مع قليل من الزيت



طريقة عمل جلاش بالمكسرات الشيف شربيني

مقادير جلاش حلو

جلاش

مكسرات

سكر جوز هند

شربات

سمـنة

قرفة



طريقة عمل جلاش بالمكسرات

* افرمي المكسرات مع السكر وجوز الهند وقليل من الشربات وقرفة

* افردي رقائق الجلاش في صينية مدهونة بالسمنة

* رشي عليها سمنة ثم ضعي الحشو المفروم وضعي مزيد من الرقائق وعليها سمنة ايضا

* قطعيها مثلثات وادخليها فرن ساخن حتى تحمر واخرجيها وصبي عليها الشربات البارد وقدميها

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.