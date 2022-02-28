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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: الرئيس الأمريكي يجري مباحثات مع حلفائه بشأن أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

فيما قال مسؤول أمريكي إلى صحيفة "واشنطن بوست" ان بيلاروسيا سترسل جنودها الى داخل اوكرانيا في وقت لاحق من اليوم.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركوف.

كما ذكرت وكالة الأنباء الاوكرانية، بارتفاع قتلى الجيش الروسي في المعارك بأنحاء أوكرانيا إلى 4500 قتيل.

فيما قالت الوكالة إن هناك مجموعة من المقاتلات انطلقت من بيلاروسيا في اتجاه الأراضي الأوكرانية.

وكانت أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بوقوع غارات جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وسط محاولات للتقدم في الاراضي الأوكرانية.

وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن السلطات وجهت نداء للسكان بالتوجه إلى ملاجئ الدفاع المدني بشكل عاجل.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أمس الأحد، أن انفجار ضخم هز مدينة تشيركاسي في وسط أوكرانيا.
 

الرئيس الأمريكي الجيش الروسى أوكرانيا بيلاروسيا الهجوم الروسي على أوكرانيا مدينة خاركوف

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