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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يدعم سفاراته في الدول المجاورة لأوكرانيا بأطر قنصلية

صدى البلد

أرسلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية ،  اطر قنصلية لتدعيم المجهودات التي تقوم بها سفارات المملكة بالمراكز الحدودية بالدول المجاورة لاوكرانيا وهي: بولونيا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا.

وذلك في  إطار  استقبال ومواكبة المواطنين المغاربة الذين غادروا الأراضي الأوكرانية في اتجاه المعابر الحدودية المجاورة، و تقديم المساعدة اللازمة لهم في ظل هذا الوضع الاستثنائي.

ودعت الوزارة  المواطنين المغاربة إلى  ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات والتدابير المعمول بها في الدول المعنية، حرصا على سلامتهم وحتى تتم عملية عبورهم في أحسن الظروف المتاحة.

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