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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أربع أسباب تؤدي إلى رجة في السيارة .. تعرف عليها

رجة السيارة
رجة السيارة

تعتبر رجة السيارة ، من أحد الأساب التى تقلق ملاك السيارات ، والتى تشير إلى وجود بعض الأعطال او تلف فى الأجزاء الميكانيكية من المركبة.

وتزيد رجة السيارة ، أثناء القيادة المسرعة على الطرق المفتوحة ، مما يعتبرها البعض انها مشكلة خطيرة ، ولكن من الممكن أن تكون بسيطة ، وبسبب عدم امتلاك الخبرة فى الصيانة ، فقد تكلف البعض الكثير من الاموال عند اصلاحها ، بسبب الوقوع فى يد احد معدومى الضمير من مراكز الصيانة.

وخلال السطور القادمة، سنتعرف سويا على أسباب رجة السيارة أثناء السير بسرعة عالية.

1- الترصيص

تظهر رجة السيارة بسبب أن الإطارات تحتاج إلى ترصيص كل فترة أو عند تغيير الإطارات أو إصلاح أي شيء فيها ، وهذه الرجة فى الغالب تكون عن سرعة 80 كلم . 

 

2- عيوب الاطار

مع السير لفترة زمنية طويلة على اطار السيارة تمسح وتتاكل النقوش المتواجدة على الاطارات ، مما يؤدى هذا المسح فى الإطارات الأمامية أو كليهما، أو ظهور مشكلة بهما، إلى ظهور رجة كبيرة فى السيارة، وفى هذه الحالة لا بد من نقل الإطارات الأمامية إلى الخلف ثم التجربة.

 

3- قواعد المحرك والفتيس

في حال وجود أي مشاكل في قواعد المحرك أو الفتيس، فعلى الفور ستظهر رجة كبيرة في السيارة وهذه تظهر في السرعة المتوسطة والعالية، ولا بد من إصلاحها على الفور وتغيير الجزء التالف.

 

4- نظام التعليق

يعتبر نظام التعليق هو المسئول عن تسبيت الإطارات الأمامية للسيارة وفى حال وجود أى مشكلة بها تكون أبعاده غير صحيحة، ما يحدث رجة كبيرة في السيارة.

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