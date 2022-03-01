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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب تناقش تعديلات قانون الخدمة العامة خلال اجتماعاتها المقبلة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون الخدمة العامة وفلسفته، المقدم من النائب كريم السادات، والذي تم إحالته من رئيس البرلمان إلى لجنة التضامن.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين اتموا من المراحل التعلمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية للعمل في المجالات الآتية:

1- فصول محو الأمية.

2- التمريض والرعاية الصحية.

3- الدعوة في مجال تنظيم الأسرة.

4- تنمية المجتمعات الريفية و الحضرية.

5- النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية و المجمعات الاستهلاكية.

6- الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي ومواجه الحرب النفسية.

7- التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة.

8- رعاية أسر المقاتلين والشهداء و المهاجرين.

9- وحدات الإنتاج بالمصانع و المؤسسات.

10 - التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية.

11 – أعمال التموين و تنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية.

12 - الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث.

قانون مجلس النواب محو الأمية البرلمان التعليم العالي التضامن

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