القباج: الجمعيات الأهلية تشارك في التوعية ورصد الأسر المخالفة.. فيديو

علقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، أن الوزارة تتعامل بأكثر من منهج في مشكلات كثيرة تتعلق بالوعي وكثير من المفاهيم الخاطئة .

وأكدت القباج أن هناك قضايا كثيرة مثل الزواج المبكر والحرمان من التعليم والعمل للمرأة، نتصدى لتلك القضايا .

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الجمعيات الأهلية تشارك معنا على التوعية ورصد الأسر المخالفة والإشراف على المشروعات متناهية الصغر.