حوافز للمزارعين.. وزير التموين: 3.2 مليون طن مخزون إستراتيجي من القمح

قال علي المصيلحي وزير التموين، إنه حصل على توجيه من الرئيس السيسي برفع المخزون الاستراتيجي للسلع ليغطي 6 أشهر .



وأضاف علي المصيلحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال أزمة روسيا وأوكرانيا الحالية، لدينا 4 شهور كـ مخزون استراتيجي من القمح ".



وتابع علي المصيلحي :" لدينا 3.2 مليون طن مخزونا استراتيجيا من القمح وبعد 40 يوما من الآن سيتم البدء في حصاد المحصول المحلي".

وأكمل علي المصيلحي:" المساحة المزروعة من القمح 3.6 مليون فدان ونستهدف تحصيل من 9 لـ 10 مليون طن محلي".

ولفت علي المصيلحي إلى أنه سيتم زيادة نقاط تجميع القمح وسيتم العمل على تخفيف إجراءات تحصيل القمح من صغار المزارعين وسنحاول توفير حوافز لـ أصحاب الأقماح في المساحات الصغيرة لتجميع القمح منهم ".