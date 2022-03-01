نظر استئناف اثنين من محاميي كريم الهواري على حكم حبسهما .. اليوم

تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد ، اليوم، استئناف اثنين من محامي كريم الهواري، على حكم حبسهما 3 سنوات؛ لانتحالهما صفة قضائية، ومحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم “الشيخ زايد”، المتهم فيهكريم الهواري للاطلاع.

كانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، أمرت بحبس 2 من المحامين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد، وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.