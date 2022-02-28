بعد استبعاد سبارتاك موسكو.. يويفا يعلن تأهل لايبزيج لربع نهائي الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الاثنين، تأهل نادي لايبزيج الألماني لدور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد إقصاء سبارتاك موسكو الروسي.

وبحسب المتحدث الرسمي -للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تصريحات لوكالة فرانس برس، فإن لايبزيج لن يخوض مباراة في دور الـ 16 بعد إقصاء سبارتاك موسكو الروسي، وسيتأهل مباشرة لدور ربع النهائي.

وكان مقررًا أن يواجه لايبزيج نظيره سبارتاك موسكو الروسي في دور الـ 16، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي قررا إيقاف النشاط الكروي في روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

ولم يكشف المتحدث الرسمي لليويفا عن مصير الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد استبعاد روسيا من المسار الذي يضم بولندا والتشيك والسويد.