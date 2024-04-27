عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بن غفير.. تحطم سيارة وزير إسرائيلي في حادث بالقدس | فيديو

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت، تحطم سيارة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون في حادث سير بمدينة القدس، وإصابة والده بجروح خطيرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، ولم توضح ما إذا كان الوزير في السيارة أم لا.

وهذا هو ثاني حادث سير خلال يومين يصيب وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، إذ أصيب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بجروح طفيفة عندما انقلبت سيارته في مدينة الرملة، بعد أن تجاوز سائقه الإشارة الحمراء واصطدم بسيارة أخرى.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن سيارة الوزير بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان الهجوم في الرملة، وتم نقله إلى مستشفى شامير (آساف هروفيه) في بئر يعقوب وحالته متوسطة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

حبست زوجها وقدّّمت تنازلات للفن وتصدَّرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال غدا ولمدة 8 أيام .. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

بقيمة تتجاوز المليون دولار.. المتهمون بشركة طيران يعترفون بالاتجار في النقد الأجنبي

لميس الحديدي: مصر تقود مفاوضات الساعات الأخيرة لحقن دماء الفلسطينيين|فيديو

العنصرية تتسبب في إيقاف مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو

البيض بـ 130 جنيها .. اتحاد الدواجن: الأسعار تراجعت 25%

Dark Web.. الأزهر يحرم دخول المواقع الإلكترونية المعنية بصناعة الجريمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة لقمة القاضي في ثوانٍ

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

ملابس جريئة.. نهى عابدين تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ