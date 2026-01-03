دياب يبتعد عن أدوار الشر في رمضان 2026 بمسلسل بحجر واحد

يواصل الفنان دياب حاليًا تصوير مسلسله الجديد «بحجر واحد»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ويشهد العمل تحولًا لافتًا في مسيرة دياب، حيث يبتعد عن أدوار الشر التي اشتهر بها مؤخرًا، ويظهر بشخصية ذات طابع كوميدي، في تجربة مختلفة عنه، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي من خلال تجسيده لشخصية «أسعد» في مسلسل «قلبي ومفتاحه» الذي عُرض في رمضان.

وعلى صعيد آخر، ينتظر دياب عرض مسلسل «بنج كلي»، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، ويشاركه البطولة كل من سلمى أبو ضيف، علا رشدي، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد علي، حنين سعيد، إلى جانب عدد من الفنانين.

أما سينمائيًا، فكان آخر أعماله فيلم «السرب» الذي عُرض عام 2024، من بطولة أحمد السقا، وتأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وتناول واحدة من أبرز بطولات القوات الجوية المصرية في تنفيذ عملية نوعية خارج البلاد ضد معاقل تنظيم داعش في ليبيا.

كما يترقب دياب عرض فيلم «صقر وكناريا»، الذي يشارك فيه كضيف شرف، وهو من بطولة محمد إمام وشيكو، وتأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، انتصار، ويسرا اللوزي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، على أن تعلن الشركة المنتجة موعد عرضه النهائي خلال الأيام المقبلة.