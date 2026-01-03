قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من جولة في الأقصر
السنغال تتأهل لدور الـ 8 على حساب السودان بأمم إفريقيا
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار في مصر .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ اليوم السبت 3 يناير 2026، وذلك بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف قبل بداية الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

هذا الاستقرار يتزامن مع متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر الصرف، خاصة مع تزايد معدلات البحث عن سعر الدولار في مصر الآن وسعر الدولار اليوم داخل البنوك المصرية، في ظل ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات وحركة الاستيراد والتصدير.

واقرأ أيضًا:

الدولار يتراجع

ويعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصري، حيث يحظى باهتمام يومي من الأفراد والشركات، سواء لأغراض الادخار أو التجارة أو السفر، وهو ما يجعل أي تحرك في سعره محل متابعة دقيقة عبر محركات البحث ومنصات الأخبار الاقتصادية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري الآن

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مع نهاية تعاملات اليوم السبت 3 يناير 2026 مستوى 47.60 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.

ويعكس هذا السعر متوسط تعاملات السوق، ويُعد مرجعا رئيسيا تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار الصرف لديها، خاصة قبل العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية.

الدولار

ويشير استقرار السعر داخل البنك المركزي إلى حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، دون تسجيل قفزات أو تراجعات مفاجئة.

سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

ويُعد البنك الأهلي من أكبر البنوك الحكومية في مصر، ويستحوذ على شريحة واسعة من التعاملات اليومية، ما يجعل سعر الدولار لديه محط اهتمام عدد كبير من العملاء.

ويلاحظ تقارب سعر الصرف داخل البنك الأهلي مع السعر المعلن في البنك المركزي، وهو ما يعكس سياسة تسعير مستقرة داخل البنوك الحكومية الكبرى.

سعر الدولار في بنك مصر الآن

سجل سعر الدولار في بنك مصر مع نهاية تعاملات اليوم مستوى 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

ويواصل بنك مصر تقديم أسعار متقاربة مع باقي البنوك الحكومية، في إطار الحفاظ على استقرار السوق المصرفي وتلبية احتياجات العملاء من العملات الأجنبية.

ويعد بنك مصر من البنوك الرائدة في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ما يجعل استقرار سعر الدولار داخله عاملا مهما في حركة التمويل والاستثمار.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الآن إلى 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر في نطاق المستويات نفسها المسجلة داخل أغلب البنوك العاملة في السوق المصري، مع فروق طفيفة تعكس آليات العرض والطلب داخل كل بنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم

بلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل المصرف المتحد نحو 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.

ويحرص المصرف المتحد على تحديث أسعار العملات الأجنبية بشكل مستمر، بما يتماشى مع تحركات السوق وتوجيهات السياسة النقدية.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار داخل بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

ويخدم البنك شريحة متنوعة من العملاء، خاصة في القطاعات التجارية والصناعية، ما يجعل استقرار سعر الدولار لديه عاملا داعما لحركة الأعمال.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في مصر الآن داخل البنك التجاري الدولي مستوى 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع.

ويُعد البنك التجاري الدولي من أكبر البنوك الخاصة في مصر، ويتميز بنشاط قوي في خدمات الشركات والأفراد، وهو ما يبرز أهمية متابعة أسعار الصرف داخله بشكل يومي.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل بنك البركة نحو 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع.

ويقدم البنك خدماته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع التزامه بتحديث أسعار العملات الأجنبية بما يتوافق مع السوق المصرفي.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل بنك فيصل نحو 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع. 

سعر الدولار

ويستمر البنك في تقديم أسعار قريبة من متوسط السوق، ما يعكس حالة الاستقرار العامة التي يشهدها سعر الصرف اليوم.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في مصر الآن داخل بنك الكويت الوطني نحو 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع.

ويؤكد هذا السعر استمرار حالة الهدوء في تعاملات الدولار داخل البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

نظرة عامة على حركة الدولار في مصر

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم السبت 3 يناير 2026 حالة من الترقب في السوق، خاصة مع توقف التعاملات البنكية خلال الإجازة الأسبوعية. ويترقب المتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين بمعرفة سعر الدولار في مصر الآن، وسعر الدولار اليوم داخل البنوك، وتأثير ذلك على الأسعار والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

سعر الدولار سعر الدولار في مصر الآن سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار داخل البنوك المصرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
سيارات عائلية ‏SUV
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
