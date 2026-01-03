سعر الدولار مساء اليوم 3-1-2026

استمر سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية مساء اليوم السبت الموافق 4-1-2026.

ثبات سعر الدولار

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه؛ استقرارا دون تغيير منذ 4 أيام سابقة.

اجازة البنوك

ارجعت تقارير مصرفية ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في الجهاز المصرفي نظرًا لتعطل العمل في البنوك منذ الأربعاء الماضي وحتي مساء اليوم السبت نظرًا لإجازة بداية العام المالي في البنوك و مواعيد العطلات الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنكي التعمير والاسكان وكريدي أجريكول.

متوسط سعر الدولار في البنوك

ووصل سعر الدولار في المتوسط بأغلب البنوك نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، الكويت الوطني،التنمية الصناعية، نكست، البركة، أبوظبي التجاري"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، المصرف المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي،الإسكندرية"

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك “ المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، سايب، ميد بنك،مصر، الأهل يالمصري، مصرف أبوظبي الإسلامي”