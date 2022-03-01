مياه أسيوط تنظم ورشة عمل لخطة سلامة تداول الصرف الصحي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ، ورشة عمل لخطط سلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة عرب المدابغ لمناقشة خطط التداول الآمن للمياه و الصرف الصحي والجاري رفع كفاءتها ورفع الطاقة التصميمية لها من 70الف م3 الى 105 ألف م3/اليوم .

جاء ذلك بحضور مديرى الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلى عن مديرية الصحة وشئون البيئة والمسطحات المائيه.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد، أهمية تطبيق خطط سلامة ومأمونية التداول لجميع محطات الصرف والتي تأتي على رأس توجهات القيادة السياسية بتغطية جميع مناطق الكتلة السكانية لمصر لمنظومة الصرف الصحي والتي تأتى ضمن الإستراتيجية الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف والاستثمارات خلال عام 2030 بمدينة أسيوط والتي تنفذها الدولة المصرية للحفاظ على الصحة العامة الأمر الذي يتطلب خطة تداول مأمونية الصرف الصحي لمعالجتها وصولها للمعايير اللازمة حتى تكون بيئة آمنة وغير ملوثة للبيئة المجاورة وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل وضبط الجودة بشركة اسيوط إلى أن مياه اسيوط والوادي الجديد عمدت إلى تنظيم ورشة عمل لخطط ومأمونية التداول الآمن لمياه الصرف الصحي انسجاما مع توجهات الشركة القابضة والرائدة فى مجال إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي حيث ان شهادة الاعتماد أصبحت ضرورة قصوى للحفاظ على صحة المجتمع ومتابعة المخاطر المجتمعية وأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم حالياً باعداد خطط تنفيذية للإجراءات التصحيحية الناجمة عن دراسات المأمونية.