عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس وغرامة تصل لـ 50 ألف .. احذر تعريض حياة ذوى الهمم للخطر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعتبر الدولة المصرية من أوائل الدول التي تحرص على دعم ذوي الهمم ، حيث أولى الرئيس السيسي اهتماما غير مسبوق بهذه الفئة ، والعمل على رعايتها.

كما دعم مجلس النواب هذه الفئة بتعديلات تشريعية تضمن حقوقهم ،  وتتيح لهم بيئة آمنة ينعمون بها، وتتصدى لكل من تسول له نفسه تعريض حياتهم للخطر.


فى هذا الصدد، نص قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكفل لهم الرعاية ، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر، وذلك فى الحالات الاتية :-

 

حالات تعريض ذوى الهمم للخطر



1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، دون سند قانونى.

3-  الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية.

4- الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال .

5-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.

6-تواجد الأشخاص ذوى الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .

7-عدم توفير العلاج اللازم و المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية لاسيما حالات التمثيل الغذائي للأطفال ذاو الإعاقة.

8-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية للأشخاص ذوى الإعاقة في مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض والاحتقار.

 

عقوبة المخالفين


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون. 

ذوى الهمم الرئيس السيسي مجلس النواب ذو الإعاقة ضرب حبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

طقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق وشديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

ترشيحاتنا

في غياب مؤثر لـ طارق حامد.. الزمالك يواجه قيوتشر بالدوري الممتاز اليوم

جدعنة المصريين.. ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا| خاص

خرج لشراء الطعام تحت القصف.. مصرع طالب هندي في خاركيف الأوكرانية|تفاصيل

رسالة نارية من أسامة نبيه لمن ينوي الرحيل عن الزمالك

بايدن: طرح 30 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي في الأسواق|فيديو

مبادرة علاج ضعف السمع: فحص 2 مليون و650 ألف طفل من حديثي الولادة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

فيديو

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

عنبة يثير الجدل باتجاهه لاعتزال الغناء.. فيديو جراف

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ