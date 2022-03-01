سمير راغب: إشادة الأمم المتحدة بمصر في مكافحة الإرهاب دليل على النجاح

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إنه تم إشادة الأمم المتحدة لمصر فى مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى القضاء عليه وعدم حدوث أي عملية إرهابية منذ عام 2019.

وأضاف “راغب”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر نجحت في التنمية والتعامل مع المساجين فى فكرة إعادة التأهيل، موضحا أن الإرهاب يعتبر نوعا من الإجرام وبه فقد سوية أكثر من الإجرام العادي.

وتابع أن التعليم والمفكرين ورجال الدين لهم دورا فى القضاء على الإرهاب، وهذا النجاح أتي عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمهورية.

وأشار إلى أن الإرهاب بتكوينه ظاهرة متعددة الأبعاد، ومنها البعد الإيدولوجي وإصلاح الفكر، إلى جانب دور خاص بالانتماء والولاء.