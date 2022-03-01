الرئيس الأوكراني: نريد أن نكون ضمن الاتحاد الأوروبي

قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، إن هناك عبارة يقولها الأوكرانيون، وهي أن اختيار أوكرانيا لأوروبا هذا ما نسعى ونتوجه إليه، معقباً: "نريد أن نكون ضمن الاتحاد الأوروبي".

وأضاف فولوديمير زيلينسكي خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي، مخاطباً الاتحاد الأوروبي قائلاً: "أود أن أسمع رسالة منكم تقولون فيها إن خيار أوكرانيا لكم كان باختياركم أيضاً وليس خيارنا فقط".

وتابع الرئيس الأوكراني أن في هذا الصباح سمعنا صاروخي كروز ضربا مدن موجودة على الحدود، وكان هناك عدد من الروسيين، ولكن تربطنا معهم علاقة ودية.