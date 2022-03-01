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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الأوكراني: نريد أن نكون ضمن الاتحاد الأوروبي

فولوديمير زيلينسكي،
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني

قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، إن هناك عبارة يقولها الأوكرانيون، وهي أن اختيار أوكرانيا لأوروبا هذا ما نسعى ونتوجه إليه، معقباً: "نريد أن نكون ضمن الاتحاد الأوروبي".

وأضاف فولوديمير زيلينسكي خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي، مخاطباً الاتحاد الأوروبي قائلاً: "أود أن أسمع رسالة منكم تقولون فيها إن خيار أوكرانيا لكم كان باختياركم أيضاً وليس خيارنا فقط".

وتابع الرئيس الأوكراني أن في هذا الصباح سمعنا صاروخي كروز ضربا مدن موجودة على الحدود، وكان هناك عدد من الروسيين، ولكن تربطنا معهم علاقة ودية.

الرئيس الأوكراني البرلمان الأوروبي فولوديمير زيلينسكي صاروخي كروز الروسيين

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