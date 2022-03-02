الأجواء الإحتفالية لليلة الختامية لمولد السيدة زينب .. شاهد

عرضت فضائية " دي إم سي " رصد لاحتفالات بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب.

وعرض التقرير مظاهر الاحتفال بين المواطنين ، والأضواء التي ملئت ضواحي الضريح ، والحلوى التي توزع في هذا اليوم .

وأقام بعض المواطنين الاحتفالات بمناسبة مولد السيدة زينب، مع الغناء والرقصات الشهيرة لإحياء المولد، وسط حشد كبير من الرجال والنساء والصغار أمام مسجد السيدة زينب.



نسبها الشريف



السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهى الابنة الكبرى للسيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وُلدت فى شهر شعبان بعد مولد شقيقها الحسين بسنتين، عاصرت إشراق النبوة عِدَّةَ سنوات، وسماها الرسول- صلى الله عليه وسلم- "زينب" على اسم خالتها.

تزوجت السيدة زينب بابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار بن أبى طالب، وأنجبت منه جعفر وعلى وعون الأكبر وأم كلثوم وأم عبد الله، وكان للسيدة زينب درس حافل وهو أنها عندما انشغلت بأمر الدعوة مع أخويها الإمامين الحسن والحسين رأت أنها لا تستطيع أن تجمع بين واجب الجهاد والواجبات الزوجية، فأذنت لزوجها عبد الله بن جعفر أن يتزوج، فتزوج (الخوصاء الوائلية)، ثم تزوَّج بـ (جمانة الفزارية) بنت المسيب أمير التوابين.