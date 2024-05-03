اسلام كمال: الصحافة الورقية لها مصداقية أكثر من السوشيال ميديا

علق إسلام كمال، رئيس تحرير وكالة الأنباء المصرية، على حقيقة اندثار الصحافة الورقية ومقاومتها لكل ما حدث في العالم من تقدم تكنولوجي.

وقال إسلام كمال خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن الصحافة الورقية باقية ومازالت متواجدة، متابعا: الورق والحبر هو الحياة ولا يمكن الاستغناء عن الصحافة الورقية.



وفيما يخص الأوضاع في فلسطين، لفت إلى أن منظمة اليونسكو منحت جائزة رمزية للصحفيين الفلسطينيين تقديرا للمعنى الحقيقي لحرية الصحافة، وتقديرا لكل يبذله من جهد لكي تستمر القضية.

واسترسل: أصبح هناك تحد كبير جدا الآن لتقديم الخبر الصحفي السليم في ظل انتشار السوشيال ميديا.