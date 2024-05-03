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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اسلام كمال: الصحافة الورقية لها مصداقية أكثر من السوشيال ميديا

إسلام كمال، رئيس
إسلام كمال، رئيس تحرير وكالة الأنباء المصرية

علق إسلام كمال، رئيس تحرير وكالة الأنباء المصرية، على حقيقة اندثار الصحافة الورقية ومقاومتها لكل ما حدث في العالم من تقدم تكنولوجي.

وقال إسلام كمال خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن الصحافة الورقية باقية ومازالت متواجدة، متابعا: الورق والحبر هو الحياة ولا يمكن الاستغناء عن الصحافة الورقية.


وفيما يخص الأوضاع في فلسطين، لفت إلى أن منظمة اليونسكو منحت جائزة رمزية للصحفيين الفلسطينيين تقديرا للمعنى الحقيقي لحرية الصحافة، وتقديرا لكل يبذله من جهد لكي تستمر القضية.

 

واسترسل: أصبح هناك تحد كبير جدا الآن لتقديم الخبر الصحفي السليم في ظل انتشار السوشيال ميديا.

 

الصحافة الورقية الورق وكالة الأنباء المصرية فلسطين منظمة اليونسكو

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