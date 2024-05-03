هل الصحافة الورقية في طريقها للاندثار؟.. فيديو

علق إسلام كمال، رئيس تحرير وكالة الأنباء المصرية، على حقيقة اندثار الصحافة الورقية ومقاومتها لكل ما حدث في العالم من تقم تكنولوجي.

وقال اسلام كمال، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الصحافة الصفراء أصبحت في تزايد كبير خلال الفترة الماضية، مع الاعتماد الكلي على السوشيال ميديا، متابعا: أصبح هناك منصات الكتروني عديدة تعمل على نشر الأخبار المغلوطة.

وأضاف أن صحافة السوشيال ميديا يجب تصحيفها، لكونها أصبحت مصدر هام للأخبار والصحافة، متابعا: أصبح هناك تحد كبير جدا الآن لتقديم الخبر الصحفي السليم في ظل انتشار السوشيال ميديا.

وأوضح أن المشهد في فلسطين وتعامل الصحفيين في تلك الأوضاع لا يوجد كلمات توصفه، حيث أصبحوا هم مصدر الخبر.