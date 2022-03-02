فاروق جعفر: تفاوضنا مع مهند لاشين.. وكارتيرون أسهمه بدأت في الهبوط

تحدّث فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق على أداء الأهلي أمام فاركو، موضحًا رأيه في قرار رحيل كارتيرون عن الإدارة الفنية للقلعة البيضاء.

وتمكن الأهلي من الفوز برباعية أمام فاركو في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية بالجولة 11 من البطولة المحلية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر "قناة etc": "الأهلي قدم أداءً جيدًا أمام فاركو والمباراة كانت مفتوحة وممتعة لكن المارد الأحمر تأثر فنيًا في الشوط للثاني بخروج حمدي فتحي".

وأكمل: "نشاهد الدوري المصري بشكل مختلف مع تقديم كرة جيدة وهذا يرجع إلى بطولة كأس الرابطة التي أفادت كل الفرق في استعداداتها قبل عودة الدوري".

وتابع: "لاعبو المنتخب بدأوا في التأقلم على طريقة وخطط كيروش المدير الفني، وهناك مهمة للوصول لكأس العالم وإعداد طارق حامد والعمل على تطوير أدائه يدل على أنه مصمم أن يكمل مشواره فهو لاعب ذهنه حاضر وقائد بالملعب".

وبسؤاله عن رحيل كارتيرون، أجاب: "أؤيد هذا القرار من جانب إدارة الزمالك في هذا التوقيت فهو قرار صائب".

وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة أمام الوداد المغربي مساء السبت الماضي في دوري أبطال إفريقيا، مما ترتب عليه فسخ عقد مدربه باتريس كارتيرون.

وأردف فاروق جعفر: "كارتيرون أسهمه بدأت في الهبوط لدي اللاعبين والإدارة والجمهور منذ مباراة سموحة، وسبق وحذرت كارتيرون من التلاعب في التشكيل وطريقة اللعب خلال المباريات الماضية".

وأضاف: "تفاوضنا مع مهند لاشين لضمه للزمالك لكن طلائع الجيش رفض، وهو طارق حامد الجديد، ومروان حمدي يمر بفترة جيدة كرويًا مع سموحة وفي حالة جيدة واكتسب ثقة كبيرة عندما انضم للمنتخب".

واختتم: "حسام حسن يجب أن يتحلى بالصبر مع موسيماني فهو لاعب مهاراته جيدة واللاعبون يساندونه".