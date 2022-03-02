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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أسيل عمران تظهر بإطلالة ناعمة أثناء حضورها عرض أزياء ديور|شاهد

أسيل عمران
أسيل عمران

نشرت  أسيل عمران صورة جديدة مع متابعيها أثناء حضورها عرض أزياء ديور، وقامت بمشاركة الصورة عبر خاصية الأستوري على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت  أسيل عمران بإطلالة كلاسيكية ناعمة.


تفاصيل إطلالة أسيل عمران 

تألقت أسيل عمران بلوك ناعم وظهرت بفستان باللون الأسود بقطعة من الدانتيل بأكمام طويلة، وارتدت تحتها قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة وقامت بإرتداء شراب باللون الأسود وعليه بوت من الجلد باللون الأسود، وجيبة ناعمة باللون النبيتي من الجلد، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
 

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وقامت أسيل عمران، برفع خصلات  شعرها السوداء إلى الوراء بعمله ذيل حصان تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أبرزت أسيل عمران، بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي شادو الآي لاينر والكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 

أسيل عمران



ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.


حياة أسيل عمران الأسرية

 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

 

مسيرة أسيل عمران الفنية

شاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.
 

ودخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على “إم بي سي 4”، بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.
 

وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة “إم بي سي 1”.

وتتحدث فكرة البرنامج عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.

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