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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتحار الممثلة الإيرانية زهرة صبور في ظروف غامضة

زهرة صبور
زهرة صبور

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، انتحار الممثلة زهرة فكور صبور،  عن عمر يناهز 45 عاما، في منزلها بالعاصمة طهران، بحسب موقع روسيا اليوم.

ولم تكشف المواقع الإيرانية عن سبب انتحار الممثلة زهرة فكرة صبور، التي تم العثور عليها في منزلها، وذلك بعدما انقطعت لفترة عن العمل الفني وعادت عودة جيدة من خلال مشاركتها في المسلسل التلفزيوني "المتاعب العظيم".

وزهرة صبور هي ممثلة سينمائية ومسرحية وتلفزيونية إيرانية، مواليد عام 1978 في طهران، بدأت مشوارها الفني من خلال الشاشة الصغيرة في التلفزيون الإيراني، حيث شاركت عام 1998 في مسلسل "أيام الشباب" ، واشتهرت وتألقت بعد مشاركتها في مسلسل "القلوب الوالهة" عام 2009.

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