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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل باليوبيل الفضي لقسم الهندسة المعمارية

احتفالية بالأكاديمية
احتفالية بالأكاديمية العربية

شهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل الاحتفال الذي ‏نظمته الأكاديمية بمناسبة  مرور 25 عاما على ‏إنشاء ‏قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بكلية الهندسة والتكنولوجيا، حيث اقيمت الاحتفالية بمركز الإسكندرية للابداع.

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وحرص الدكتور إسماعيل عبد الغفار علي تكريم رؤساء القسم السابقين على مدار الـ٢٥ عاما وتكريم شركاء النجاح بالقسم من خارج الاكاديمية .

وعلى هامش الاحتفالية اقيم معرض بـ٣ قاعات، الأولى شملت عرضا لاهم انجازات القسم على مدار ٢٥ عام، والثانية ضمت المشاريع الاحترافية التي ‏شارك بها أعضاء هيئة التدريس من القسم ‏لخدمة المجتمع و‏مشروعات التطوير وخدمة المحافظة،‏ والثالثة فيها انجازات القسم ومشاريع التخرج وتطورها على مر السنين، وفي الختام أقيم حفل موسيقي بمشاركة بعض من اعضاء هيئة التدريس والطلبة.  

وأشاد الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية بدور رؤساء القسم وأعضاء هيئة التدريس السابقين والحاليين فيما ما وصل اليه القسم من نجاح  وضع الأكاديمية العربية في الريادة.

وقال: "نحتفل اليوم بمرور ٢٥ عاما على انشاء القسم في أوضاع فريدة مع ما تمر به مصر والعالم أجمع من تحديات لجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على نظامنا التعليمي، هذه الظروف الاستثنائية عكست حقيقة الواقع من خلال التعاون المثمر بين الجميع والقدرة علي كسر الحواجز المكانية، وجاء هذا ليثبت قدرة الاكاديمية على استيعاب تلكَ المتغيرات الجديدة وما تتطلبه للاستمرار في التعليم المتميز الذي عهدناه".

وأضاف "عبد الغفار": “واحدة من أهم انجازات القسم التي تدعو للفخر هي تصيميم مبنى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة”.

حضر الاحتفالية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق والعميد المؤسس لكلية الهندسة والتكنولوجيا، الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، الدكتور ياسر فرغلي رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي، ورؤساء القسم وأعضاء هيئة التدريس السابقين، وشركاء النجاح من خريجين القسم العاملين بمراكز مرموقة سواء داخل مصر او خارجها.

من جانبه قال الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا في كلمته:" يسعى القسم دائماً لتحقيق أهدافه من خلال التميز وتقديم الأفضل في التعليم والتدريب، من خلال ترسيخ أفكار التصميم البيئي والثروة المعمارية التي يجب مواصلة الحفاظ عليها واستثمارها لدعم أهداف التنمية والارتقاء بالمجتمع، كما يعد القسم اول مدرسة معمارية بالشرق الأوسط تحصل علي هذا الإعتماد والمعروف قيمته علي مستوي العالم اجمع."

‏جدير بالذكر ان  القسم  حصل على تجديد لمجموعة من الاعتمادات المحلية والدولية مثل اعتماد درجتي البكالوريوس والماجستير والعمل علي البدء بالإطار المرجعي الجديد للقطاع الهندسي للمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة الي الاعتماد الغير مشروط لل Royal Institute for British Architects لمدة خمسة أعوام ٢٠١٩-٢٠٢٤. بالإضافة الي برنامج الدكتوراه المستحدث.

الاسكندرية البحر المتوسط أعضاء هيئة التدريس مشروعات الطرق الأكاديمية العربية للعلوم الأكاديمية العربية عضاء هيئة التدريس قسم الهندسة المعمارية

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