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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سوق العملات الرقمية يتجاوز صدمة العملية العسكرية الروسية.. تفاصيل

البيتكوين
البيتكوين

حققت منصات العملات الرقمية مكاسب جيدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تمكن سوق العملات الرقمية من تجاوز صدمة العملية العسكرية الروسية التى تنفذها روسيا على أوكرانيا، وسيطر اللون الأخضر على منصات العملات الرقمية التي تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بقيادة عملة بيتكوين، التي واصلت الارتفاع زاحفة صوب مستوى جديد عند 45 ألف دولار.

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أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 2-3-2022

ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 2.6% لتربح السوق نحو 50.1 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 1903.8 مليار دولار في تعاملات الثلاثاء، إلى مستوى 1954.1 مليار دولار في تعاملات صباح الأربعاء.

وفيما سجلت "بيتكوين" ارتفاعاً بنسبة 2.2% خلال الساعات الماضية، فقد حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 16.5% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 44265 دولارا.

كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 2.57% رابحة نحو 21.1 مليار دولار بعدما صعدت قيمتها المجمعة من 819.9 مليار دولار إلى نحو 841 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثر" مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 2.6% مقابل ارتفاع أسبوعي بنسبة 13.4% ليصل سعرها في تداولات اليوم إلى مستوى 2999 دولارا. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 3.2% رابحة نحو 11.3 مليار دولار بعدما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية من 349.1 مليار دولار إلى نحو 360.4 مليار دولار.

وفيما استقرت عملات "تيزر" و"يو إس دي" عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت قيمتهما السوقية المجمعة عند مستوى 79.47 و 53.62 مليار دولار، على التوالي.

وتمكنت عملة "بي إن بي" من تحقيق مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 4% مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 10% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 412 دولارا كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 68.2 مليار دولار.

سوق العمل العملات الرقمية القيمة السوقية

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