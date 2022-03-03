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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. فهد وشبله يقفزان على سيارة سياح ويرفضان النزول منها

سفاري
سفاري

في مشهد يحمل المعنى الحقيق للكوميديا السودء قفز فهد على أحد عربات الجيب المكشوفة، التي كان يقودها عدد من السائحين رافضاً النزول منها دخل حديقة سيرينجيتي الوطنية بتنزانيا.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قام السائحون المذهولون بالتقاط  فيديو عن قرب لفهج  المفترس، بعد أن قفز على متن سيارتهم الجيب في مشهد يحبس الأنفاس.

 

تم رصد الفهد وشبلها من قبل دينيس اليكس، صاحب توب ديك سفاري في تنزانيا ، الذي قال: `` بعد البحث عن الفهود  الكبيرة لساعات ، صادفنا هذا الفهد وابنته، اللذان قفزا على سيارتنا في موقف ساخر ومخيف".

 

تم نشر اللقطات ، التي تم تصويرها في يوليو 2021 ، على الإنترنت مؤخرًا ، حيث وصف المشاهدون اللقاء بأنه "مذهل".

 

فيما تشتهر الفهود بصرها الشديد وسرعتها المذهلة ، وهي أسرع الثدييات البرية في العالم ، حيث تصل سرعتها إلى 70 ميلاً في الساعة   أكثر من 30 ميلاً في الساعة أسرع من الزرافة.

فهد عربات الجيب سياح قفز منوعات

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