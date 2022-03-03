أبرزها دولي المحلة وبلطيم العلوي.. طفرة كبرى في «الطرق والكباري» في كفرالشيخ|صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة كبرى في مشروعات الطرق والكباري، والتي تعد قاطرة التنمية والاستثمار، ولها مردود إيجابي كبير على المواطنين لسهولة حركة التنقل بين المحافظات.

ولعل کوبری بلطيم العلوي على الطريق الدولي الساحلي، خير شاهد على إنجازات القيادة السياسية في قطاع الطرق والكباري بمحافظة كفر الشيخ، حيث تبلغ تكلفته 45 مليون جنيه وطوله 650 متراً وعرضه 22 متراً وتم الانتهاء منه في مايو 2018، ويُساهم في حل مشاكل الاختناقات المرورية بحل التقاطع أمام مدينة الشيخ مبارك ببلطيم وضمن خطة تطوير الطريق الدولي الساحلي بتوفير كبارى دورانات للخلف آمنة ومطابقة للمعايير الهندسية.

ويُعد طريق «كفر الشيخ / المحلة الكبرى»، واحداً من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، حيث يبلغ طوله نحو 32 كيلو متراً بتكلفة نحو 600 مليون جنيه، وساهم هذا الطريق في تقليل زمن رحلة السفر من كفر الشيخ إلى مدينة المحلة والعكس.

طريق كفر الشيخ/ دسوق

كما يُعد طريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج، أحد المشاريع الشاهدة على إنجازاتالرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد نقلة كبيرة لربط شرايين التنمية، فهو يربط 3 محافظات معًا، هى الغربية وكفر الشيخ ويسهل حركة المواصلات بينهم.

وتسابق الحكومة الزمن للانتهاء من المرحلة الأولى لهذا المشروع والتي تبلغ تكلفتها مليار و26 مليون جنيه، لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة، ليساهم بشكل كبير في إنجاز مدة المسافة بين مدينة كفر الشيخ ومدن دسوق وفوهومطوبس بشكل خاص والمحافظات المجاورة.

وتهدف عملية تنفيذ هذا المشروع إلى ربط مدينة كفر الشيخ بمدينة دسوق بطريق حر جديد؛ كبديل للطريق الحالي ضمن المحور العرضي المتكامل المحلة/كفر الشيخ/ دسوق/ دمنهور/ حوش عيسي/ الطريق الصحراوي بطول إجمالي 170 كم؛ وذلك لتسهيل الربط والحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات هي الغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، مما يقلل من زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية ويقلل من معدلات التلوث الناتج عن الازدحام المروري.

ونجحت الهيئة العامة للطرق في تصميم هذا الطريق وفقًا لأحدث المواصفات العالمية القياسية، فطريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج الجديد يبلغ عرضه 11.25 متر بكل اتجاه، ويضم 3 حارات، إضافة إلى طبان مرصوف، ويشمل – أيضًا – هذا المشروع العملاق على إنشاء 13 كوبري علويًا لإلغاء التقاطعات، وفي الوقت نفسه يتم في هذا المشروع إنشاء 9 أنفاق، إلى جانب أعمال الحمايات.

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