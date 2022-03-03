الحضارة المصرية تُبهر رئيس الاتحاد الدولى ووفود بطولة كأس العالم للرماية

قام مسئولو الاتحاد المصري للرماية برئاسة السيد حازم حسنى وبالتعاون مع وزارتي السياحة والأثار ووزارة الشباب والرياضة تنظيم زيارة إلي مدينة الأقصر وزيارات مختلفة لأبرز المعالم السياحية والأثرية بمصر لباقي الوفود المشاركين فى بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس والتي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية ، خلال الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٨ مارس المقبل، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم حيث يشارك بها ٦٥ دولة.

وأعرب أعضاء الوفود عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وزيارتهم للاماكن الأثرية والسياحية، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الاتحاد المصري للرماية على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة و البطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر.

وخلال استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية الحالية ، استضافة مدينة الاقصر رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسن وألكسندر راتنر سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولى والمرافقين لهم والذين شعروا بفخر شديد بعظمة الاثار المصرية.

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