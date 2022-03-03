الرئيس الفرنسي يعلن الترشح لولاية ثانية في انتخابات أبريل 2022

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها الشهر المقبل.

وحذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد السيطرة على كل أوكرانيا و'سيأتي الأسوأ' خلال الصراع.

وأجرى إيمانويل ماكرون محادثات مع بوتين عبر الهاتف بعد ظهر اليوم الخميس في محاولة لتخفيف التوترات بين روسيا والغرب.

وتحدث الزعيمان الروسي والفرنسي لمدة 90 دقيقة، وقال بوتين لـ ماكرون، إن الحرب في أوكرانيا تسير وفقًا للخطة، على حد قول مسؤول فرنسي لـ موقع سكاي نيوز.

ووفقًا لمسؤولين فرنسيين، أخبر ماكرون الزعيم الروسي أنه ارتكب 'خطأ فادحًا' في أوكرانيا، مضيفًا: 'أنت تكذب على نفسك'.

وقال المسؤول في قصر الإليزيه الفرنسي إن بوتين أبلغ ماكرون أن الغزو سيستمر 'حتى النهاية' ما لم تفي المفاوضات بشروطه.

وقال بوتين إن هذه الأمور يجب أن تركز على 'تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها' - وأضاف الرئيس الروسي، إنه سيحقق الهدف بالوسائل العسكرية، إن لم يكن بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

ووصف المصدر نبرة المكالمة بأنها “متشائمة” و “غير ودية”.