مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 3 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 4 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهة بيراميدز والمقاولون في الدوري المصري ومباراة ديبورتيفو ألافيس ضد إشبيلية فى الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المقاولون العرب X بيراميدز – الساعة 5:30 مساء على قناة اون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أبها X الطائي – الساعة 3:15 على قناة الرياضية السعودية

التعاون X الفتح – الساعة 5:45 على قناة الرياضية السعودية

الاتفاق X الأهلي – الساعة 7:45 على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

انتر ميلان X ساليرنيتانا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد X أوجسبورج – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان X ليون – الساعة 8 مساء