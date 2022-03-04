محمد عز يتألق في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

نشر الفنان محمد عز صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب محمد عز معلقا من خلال صورته: “طب صباح الفل والرضا”.

وشارك محمد عز مؤخرا في حكاية «وأنسى روحي وياك» من الجزء الرابع لمسلسل نصيبي وقسمتك .

يذكر أن الحكاية السادسة "وأنسى روحي وياك" بطولة الفنان محمد عز وميريهان حسين بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنجوم ومن المشاركين في الحكاية السادسة من المسلسل الفنان أيمن عزب والفنانة إيمان السيد والفنان الشاب كريم مغاوري والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطي وشركته آرت ميكرز.