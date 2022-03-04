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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: قصف روسي مكثف على مدينة ماريوبول.. وأوكرانيا مسيطرة عليها

القوات الروسية في
القوات الروسية في أوكرانيا

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، تقريرًا حول آخر التطورات بشأن الغزو الروسي على أوكرانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت الوزارة إن مدينة ماريوبول شرقي أوكرانيا لا تزال تحت سيطرة البلاد، لكن القوات الروسية تحاصرها.

وأوضحت الدفاع البريطانية أن البنية التحتية المدنية في ماريوبول الأوكرانية تعرضت لقصف روسي مكثف.

كما أكدت تلقيها تقارير من السلطات الأوكرانية عن اندلاع حريق في مبنى في محطة للطاقة النووية بعد قصف القوات الروسية، موضحة أنه تم تأمين الأمان الإشعاعي بالمحطة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "متهورة" وتهدد أمن أوروبا بأسرها.

وأضاف جونسون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية: "سأدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن في الساعات المقبلة".

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