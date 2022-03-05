الدستورية تعقد أولى جلساتها برئاسة المستشار بولس.. اليوم

تصدر أحكاما فى 9 دعاوى

تعقد المحكمة الدستورية العليا أولى جلساتها برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الجديد، اليوم السبت، لتصدر حكمها فى 9 دعاوى.

وتنظر المحكمة جلستها الشهرية المؤجلة، لوفاة الراحل المستشار سعيد مرعى الرئيس السابق للمحكمة عقب تعرضه لوعكة صحية.

وتصدر المحكمة الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات.

كما تصدر المحكمة حكمها، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب المختصة.

كما تفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية.