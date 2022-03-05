معلق تونسي للقاء الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي اليوم السبت لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة في المباراة الماضية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 على أرضه بإستاد القاهرة الدولي، كما أن الأهلي لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات بعد تعادله سلبيًا أمام الهلال السوداني خارج أرضه.

واستعانت قناة بي ان سبورت بالتونسي رؤوف خليف‬ معلقاً على مباراة ‫الأهلي‬ والمريخ‬ السوداني المقرر إقامتها اليوم السبت الساعة ٩ بتوقيت القاهرة في دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد السلام اليوم السبت.

وتذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي ان سبورت.

اعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة من مساء غد السبت باستاد الأهلي we السلام، وهي مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي حضور مران الفريق الأول لكرة القدم أمس بإستاد مختار التتش استعدادًا لمباراة دوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني المقرر إقامتها السبت.



وأجري لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي مسحة طبية جديدة عصر أمس الخميس، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.



ويعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ويحضره بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الثامنة مساء بإستاد الأهلي we السلام يتحدث موسيماني وكابتن الفريق عن مباراة الفريق أمام المريخ السوداني، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

فيما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق المريخ وكابتن الفريق السوداني في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بإستاد الأهلي we السلام.