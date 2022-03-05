السفارة المصرية في بنين تنظم فعالية ثقافية للفرنكوفونية للعام 2022

نظمت السفيرة أمل عفيفي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدي بنين، فعالية ثقافية حول مصر والفرنكفونية في جامعة "أبومي كالافي" (أكبر جامعات بنين)، وذلك بمشاركة رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا للفرنكفونية في بنين، وبحضور عدد من السفراء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكدت السفيرة المصرية الدور النشط الذي تقوم به مصر في المنظمة الدولية للفرنكفونية، وكذا استضافة مصر لجامعة "سنجور" التي تعد صرحاً تعليمياً يستقبل العديد من الطلاب من مختلف الدول الأفريقية.

كما تم تنظيم مسابقة خلال الاحتفال للطلاب البنينيين المشاركين لعرض أفكارهم حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمصر ومكانتها ودورها في منظمة الفرنكفونية.

وقامت السفيرة المصرية بتوزيع جوائز على الطلاب الفائزين، كما قامت بتكريم رئيس الجامعة وأمين عام اللجنة العليا للفرنكفونية والأطقم المعاونة لهم.